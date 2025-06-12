كبارة شكر للشيخ إمام مساعيه: آن الأوان لوضع خلافات الماضي والعمل لمصلحة طرابلس

كتب النائب على منصة "إكس":

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"نشكر كل المساعي التي بُذلت لمعالجة موضوع ، وعلى رأسها مساعي مفتي والشمال إمام. آن الأوان اليوم لوضع خلافات الماضي والانتخابات خلفنا، والعمل كلنا كفريق واحد لما فيه مصلحة طرابلس واهلنا بعيداً عن أي انقسام، فكلنا ابناء طرابلس والنهوض بها مسؤولية مشتركة".