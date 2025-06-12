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لبنان

كبارة شكر للشيخ إمام مساعيه: آن الأوان لوضع خلافات الماضي والعمل لمصلحة طرابلس

Lebanon 24
12-06-2025 | 03:52
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كتب النائب كريم كبارة على منصة "إكس":
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"نشكر كل المساعي التي بُذلت لمعالجة موضوع المجلس البلدي في طرابلس، وعلى رأسها مساعي سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام. آن الأوان اليوم لوضع خلافات الماضي والانتخابات خلفنا، والعمل كلنا كفريق واحد لما فيه مصلحة طرابلس واهلنا بعيداً عن أي انقسام، فكلنا ابناء طرابلس والنهوض بها مسؤولية مشتركة".
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