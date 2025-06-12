تنينتي: على إسرائيل وقف الانتهاكات.. والبعض لا يفهم دور اليونيفيل

أكد المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تنينتي في حديث لقناة "الجديد" أن قوات مستمرة في دعم الجيش، مطالبًا بانسحاب الجيش من .

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واعتبر أن الاستقرار في الجنوب "هش"، مشددًا على ضرورة أن تكف عن خرق السيادة .



وأشار تنينتي إلى أن "البعض يؤثر على تحركات اليونيفيل في الجنوب"، لافتًا إلى أن القرار 1701 يمنح صلاحية التحرك من دون مرافقة الجيش، رغم حرص البعثة على التنسيق الكامل معه.

كما أوضح أن "بعض سكان الجنوب لا يفهمون تمامًا طبيعة ودور اليونيفيل".













