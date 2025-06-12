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لبنان
تنينتي: على إسرائيل وقف الانتهاكات.. والبعض لا يفهم دور اليونيفيل
Lebanon 24
12-06-2025
|
04:29
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أكد المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تنينتي في حديث لقناة "الجديد" أن قوات
الأمم المتحدة
مستمرة في دعم الجيش، مطالبًا بانسحاب الجيش
الإسرائيلي
من
جنوب لبنان
.
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واعتبر أن الاستقرار في الجنوب "هش"، مشددًا على ضرورة أن تكف
إسرائيل
عن خرق السيادة
اللبنانية
.
وأشار تنينتي إلى أن "البعض يؤثر على تحركات اليونيفيل في الجنوب"، لافتًا إلى أن القرار 1701 يمنح
القوة الدولية
صلاحية التحرك من دون مرافقة الجيش، رغم حرص البعثة على التنسيق الكامل معه.
كما أوضح أن "بعض سكان الجنوب لا يفهمون تمامًا طبيعة ودور اليونيفيل".
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