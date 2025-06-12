اللواء شقير بحث مع وفد من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تعزيز وتطوير أطر التعاون

استقبل العام اللواء في مكتبه وفداً من لتطوير سياسات الهجرة ICMPD برئاسة مديرة رانيا سكيني في زيارة تعارف، كما جرى البحث في تعزيز وتطوير أطر التعاون القائم بين والمركز.

Advertisement