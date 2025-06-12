Advertisement

لبنان

اللواء شقير بحث مع وفد من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تعزيز وتطوير أطر التعاون

Lebanon 24
12-06-2025 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1373992-638853250644301181.png
Doc-P-1373992-638853250644301181.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه وفداً من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD برئاسة مديرة مكتب لبنان رانيا سكيني في زيارة تعارف، كما جرى البحث في تعزيز وتطوير أطر التعاون القائم بين المديرية العامة للأمن العام والمركز.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحاج يبحث مع وفد إماراتي سبل تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاتصالات
lebanon 24
12/06/2025 15:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج بحث وسفيرة السويد في سبل تطوير التّعاون في قطاع الاتّصالات
lebanon 24
12/06/2025 15:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزبر الاتصالات بحث مع وفد أوروبي في تعزيز التّعاون
lebanon 24
12/06/2025 15:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل رئيس مركز بيروت بمنظمة DECAF
lebanon 24
12/06/2025 15:37:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:31 | 2025-06-12
08:17 | 2025-06-12
08:16 | 2025-06-12
08:07 | 2025-06-12
08:02 | 2025-06-12
07:39 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24