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لبنان

مذكرة تفاهم بين LAU و مركز LCPS

Lebanon 24
12-06-2025 | 04:47
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وقعت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) و "المركز اللبناني للدراسات (LCPS)" مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
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واشارت الجامعة في بيان الى ان "هذه المذكرة  تشكل اطاراً للتعاون بين قسم الاقتصاد في كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال في الجامعة ومركز (LCPS) على صعيد الابحاث وتطوير السياسات، مع التركيز على الابتكار وبناء القدرات والتطبيقات العملية لسياسات وتعزيز أثرها العملي في لبنان ".

وحضر حفل التوقيع الذي أقيم في مبنى إروين في حرم بيروت الجامعي، مسؤولون جامعيون وأعضاء مجلس إدارة وأعضاء هيئة التدريس وباحثون من كلا المؤسستين.

واعتبر الوكيل الاكاديمي في الجامعة الدكتور جورج نصر أن "مذكرة التفاهم تعبر عن الرسالة المشتركة للجانبين في إنتاج معرفة قيّمة، والجمع بين القدرات الأكاديمية للجامعة اللبنانية الأميركية وخبرة (LCPS). كما وتهدف إلى تطوير أبحاث قائمة على الأدلة تُثري السياسات، وتُشرك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتُسهم في إحداث تغيير هادف في لبنان والمنطقة".

بدوره، اعتبر رئيس مجلس إدارة "المركز اللبناني للدراسات السياسية" محمد عالم إن" النظام الذي نعيش فيه والذي يزداد تعقيدًا، يتطلب الاستفادة من اتجاهات البحث الجديدة في الاقتصاد، والتمسك بالمنهجية العلمية من خلال إستخدام تقنيات البحث الشاملة، والتأثير على صناع القرار، بالإضافة إلى إبقاء الجمهور على اطلاع دائم".

واضاف البيان:"سيتركز التعاون بين قسم الاقتصاد في الجامعة والمركز على مجالات عدة ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك تقنيات البحث الاقتصادي التطبيقية والمبتكرة، وبناء القدرات، وتطوير المواد التعليمية، وطلبات المنح المشتركة، والزمالات وفرص التبادل لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتدريب الداخلي للطلاب. ويسري مفعول مذكرة لمدة خمس سنوات".
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