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لبنان

ياسين: مع التكنولوجيا ولكن ليس على حساب السيادة والقانون

Lebanon 24
12-06-2025 | 04:50
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أكد النائب ياسين ياسين من مجلس النواب موقفه المؤيد للتكنولوجيا الحديثة، لكنه شدد على ضرورة عدم تحويل التطور التكنولوجي إلى مدخل للتفريط بالسيادة الوطنية أو تجاوز الأطر القانونية.
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وفي معرض حديثه عن خدمة "ستارلينك"، أوضح ياسين أن استقدام الإنترنت يبقى حقاً حصرياً للدولة اللبنانية، ويجب أن يتم وفق القانون. واعتبر أن أي ترخيص لا يخول أي جهة استيراد سعات إنترنت من الخارج دون مستند قانوني واضح، لأن ذلك يُعد مساساً بالسيادة الرقمية.

وشدد ياسين على أن دخول خدمات الإنترنت الحديثة مرحب به، شرط أن يكون ضمن الأطر القانونية وبشروط عادلة تحمي المصلحة الوطنية العليا.







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