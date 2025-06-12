ياسين: مع التكنولوجيا ولكن ليس على حساب السيادة والقانون

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أكد النائب من مجلس النواب موقفه المؤيد للتكنولوجيا الحديثة، لكنه شدد على ضرورة عدم تحويل التطور التكنولوجي إلى مدخل للتفريط بالسيادة الوطنية أو تجاوز الأطر القانونية.وفي معرض حديثه عن خدمة "ستارلينك"، أوضح ياسين أن استقدام الإنترنت يبقى حقاً حصرياً للدولة ، ويجب أن يتم وفق القانون. واعتبر أن أي ترخيص لا يخول أي جهة استيراد سعات من الخارج دون مستند قانوني واضح، لأن ذلك يُعد مساساً بالسيادة الرقمية.وشدد ياسين على أن دخول خدمات الإنترنت الحديثة مرحب به، شرط أن يكون ضمن الأطر القانونية وبشروط عادلة تحمي المصلحة الوطنية .