انتخاب رئيس بلديتي الطيبة ورب ثلاثين بالتزكية

Advertisement

استكمل اليوم قائمقام استقبال البلديات لانتخاب رؤسائها بحضور اعضاء البلدية ويتم في مكتبه انتخاب رئيس البلدية ونائبه اما بالتزكية ام بالاقتراع.وقد تم اليوم انتخاب رئيس لبلدية بالتزكية جواد منصور قشمر ونائب الرئيس علي .كما تم انتخاب رئيس بلدية رب ثلاثين بالتزكية علي ، ونائب الرئيس مرشد هاشم.