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لبنان

انتخاب رئيس بلديتي الطيبة ورب ثلاثين بالتزكية

Lebanon 24
12-06-2025 | 04:51
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 استكمل اليوم قائمقام مرجعيون وسام الحايك استقبال البلديات لانتخاب رؤسائها بحضور اعضاء البلدية ويتم في مكتبه انتخاب رئيس البلدية ونائبه اما بالتزكية ام بالاقتراع. 
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وقد تم اليوم انتخاب رئيس لبلدية الطيبة بالتزكية جواد منصور قشمر ونائب الرئيس علي محمد رمال.
كما تم انتخاب رئيس بلدية رب ثلاثين بالتزكية  علي محمود بركات ، ونائب الرئيس محمد ابراهيم مرشد هاشم.
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