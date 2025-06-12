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لبنان

بالصور... شحّ وجفاف في بحيرة القرعون

Lebanon 24
12-06-2025 | 05:08
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عمّمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني صورًا حديثة، توثّق بوضوح الشح والجفاف في بحيرة القرعون، خلال السنة المائية 2025.
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وانحسر مخزون البحيرة وتراجع منسوبها إلى مستويات غير مسبوقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
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