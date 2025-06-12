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لبنان

الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى الفاتيكان

Lebanon 24
12-06-2025 | 05:11
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غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون ظهر اليوم مطار رفيق الحريري الدولي في طريقهما إلى روما في زيارة إلى الفاتيكان.
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وسيستقبل البابا لاون الرابع عشر يوم غد الرئيس عون في لقاء خاص وفق التقليد المعتمد في العلاقة بين رؤساء الجمهورية والأب الأقدس، تنضم  بعده السيدة الاولى وأفراد العائلة في لقاء عائلي.
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