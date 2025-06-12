الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى الفاتيكان

غادر رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون ظهر اليوم في طريقهما إلى في زيارة إلى .

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وسيستقبل البابا لاون يوم غد في لقاء خاص وفق التقليد المعتمد في العلاقة بين رؤساء الجمهورية والأب الأقدس، تنضم بعده السيدة الاولى وأفراد العائلة في لقاء عائلي.