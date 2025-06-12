Advertisement

لبنان

كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان... متى يبدأ الانحسار؟

Lebanon 24
12-06-2025 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1374020-638853291781207030.jpg
Doc-P-1374020-638853291781207030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل بينما ترتفع في المناطق الجبيلة، ويتكوّن الضباب على مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة على الساحل.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: لا يزال  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شيه الجزيرة العربية، ويكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية ( لتصبح اعلى من معدلاتها القصوى بحدود ال5 درجات في الداخل ) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل والمرتفعات المتوسطة مما يزيد من الشعور بالحر،  ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من يوم الأحد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29،  زحلة بين 16و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  
غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، تسوء معه الرؤية أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
الجمعة:  
غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل بينما ترتفع في المناطق الجبيلة، ويتكوّن الضباب على مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة على الساحل .
السبت:  
غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكوّن الضباب على مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا.
الأحد:  
غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب كثيف على المرتفعات، اعتبارا من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحيانا.
مواضيع ذات صلة
استعدوا لدرجات الحرارة المرتفعة.. كتل هوائية حارة ستضرب لبنان
lebanon 24
12/06/2025 15:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كتل هوائية حارّة محمّلة بطبقات من الغبار إلى لبنان... إليكم طقس الأيام المقبلة!
lebanon 24
12/06/2025 15:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كتل هوائية حارة تضرب لبنان.. الحرارة ستلامس الـ37 وتحذير مهم
lebanon 24
12/06/2025 15:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كتل هوائية حارة حتى الثلاثاء... إليكم تفاصيل حال الطقس
lebanon 24
12/06/2025 15:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:31 | 2025-06-12
08:17 | 2025-06-12
08:16 | 2025-06-12
08:07 | 2025-06-12
08:02 | 2025-06-12
07:39 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24