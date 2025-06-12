كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان... متى يبدأ الانحسار؟

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل بينما ترتفع في المناطق الجبيلة، ويتكوّن الضباب على مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة على الساحل.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: لا يزال والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شيه ، ويكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية ( لتصبح اعلى من معدلاتها القصوى بحدود ال5 درجات في الداخل ) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل والمرتفعات المتوسطة مما يزيد من الشعور بالحر، ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 20 و 29، بين 16و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، تسوء معه الرؤية أحيانا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.الجمعة:غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل بينما ترتفع في المناطق الجبيلة، ويتكوّن الضباب على مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة على الساحل .السبت:غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكوّن الضباب على مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا.الأحد:غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب كثيف على المرتفعات، اعتبارا الظهر كما تنشط الرياح أحيانا.