الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل تواصل دعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان

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أكدت الكتيبة العاملة ضمن قوات اليونيفيل في القطاع ، التزامها المتواصل بدعم المجتمعات المحلية في من خلال سلسلة من المبادرات المدنية–العسكرية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التعاون مع الأهالي.وفي هذا الإطار، عقد قائد القطاع الغربي العميد نيكولا ماندوليسي، لقاءات مع عدد من المسؤولين البلديين، بينهم رئيس بلدية دبعال المنتخب حديثاً حسين كمال، ونائب رئيس بلدية عيناتا أحمد سمحات، ورئيس اتحاد بلديات رضا . وتم خلال هذه اللقاءات تدشين مشاريع حيوية تخدم مختلف القطاعات في المنطقة.ففي بلدة دبعال، جرى التبرع بكابلات كهربائية لصالح محطة ضخ المياه في البلدة، بهدف ضمان استمرارية إمدادات مياه الشرب للأهالي. أما في عيناتا، فقد تسلمت البلدية مجموعة من الكابلات الكهربائية المخصصة لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء المحلية. كذلك حصل اتحاد بلديات بنت على إطارات وبطاريات للمركبات، ما يسهم في تعزيز قدرات فرق الطوارئ ومكافحة الحرائق.وفي مبادرة مماثلة في بلدة ، شارك الإيطالية العقيد جاكومو تريكازي ورئيس البلدية حسين سرور، في تسليم إطارات وبطاريات لدعم مركبات الطوارئ في البلدة.وأشار العميد ماندوليسي إلى أن "هذه المشاريع تجسّد العلاقة المبنية على الثقة والحوار مع المجتمعات المحلية"، مشدداً في الوقت نفسه على "أهمية التنسيق الوثيق مع الجيش، الشريك الاستراتيجي لليونيفيل، في حفظ الأمن وتسهيل عودة الحياة الطبيعية إلى السكان".