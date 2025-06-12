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لبنان

وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك

Lebanon 24
12-06-2025 | 05:58
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استقبل وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه في بيروت، نائب رئيس مجلس وزراء بيلاروسيا فيكتور كارنكيفيتش، يرافقه وزير الصناعة البيلاروسي وسفير بيلاروسيا لدى لبنان، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل توسيع التعاون الثنائي، خصوصاً في المجال الزراعي.
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وخلال الاجتماع، عرض نائب رئيس الحكومة البيلاروسي أهداف الزيارة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات الصحية والاقتصادية والتربوية والزراعية. كما أعرب عن استعداد بيلاروسيا لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتطوير القطاع الزراعي اللبناني، مستعرضاً ما حققته بلاده من إنجازات على صعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

بدوره، رحّب الوزير هاني بالوفد الزائر، مثنياً على اهتمام بيلاروسيا بتعزيز الشراكة مع لبنان، ومؤكداً أن الزراعة اليوم تشكل أولوية وطنية ومحورية ضمن مشروع النهوض الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. واعتبر أن هذه الزيارة تؤسس لانطلاقة شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تسهم في دعم صمود المزارعين اللبنانيين وتوسيع آفاق الإنتاج والتصدير.

وأشار الوزير هاني إلى أن لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة، وأن التعاون مع بيلاروسيا يمكن أن يشكل نقطة تحول إيجابية في تطوير القطاع الزراعي، خصوصاً في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، التدريب، التصنيع الغذائي، والرقمنة الزراعية.

وقدم الوزير خلال اللقاء ورقة عمل تفصيلية تضمنت مقترحات للتعاون في عدة محاور أساسية، أبرزها: تطوير البنى التحتية الزراعية، تعزيز القدرات الفنية للكوادر اللبنانية، إدخال التقنيات الذكية في الزراعة، وتسهيل التبادل التجاري للمنتجات الزراعية.

وفي ختام الاجتماع، أعلن نائب رئيس الحكومة البيلاروسي أنه سيعرض المقترحات التي تم التوافق عليها على الوزراء المعنيين في بيلاروسيا، تمهيداً لتوقيع اتفاقية تعاون رسمية في المجال الزراعي، مشيراً إلى التحضير للقاء قريب بين الوزير هاني ونظيره البيلاروسي.

كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها وتنظيم زيارات متبادلة بين الخبراء والمسؤولين من البلدين لترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية ملموسة تخدم المصالح المشتركة.
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