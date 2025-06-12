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لبنان

بالصور... حادث سير مروّع على أوتوستراد بعلبك

Lebanon 24
12-06-2025 | 06:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير بين سيارة من نوع "رابيد"، ومركبتين من نوع "فان" على أوتوستراد بعلبك، عند مفرق بريتال.
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وتسبّب الحادث بزحمة سير في المكان.
 
 
 
 
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