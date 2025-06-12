عبد الله: ننتظر اعداد مشروع قانون الاصلاح الإداري

كتب النائب على منصة "اكس": "ننتظر من الحكومة اعداد مشروع قانون الاصلاح الاداري، على نسق مشاريع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية، لأن عجلة الدولة والمؤسسات والادارات لن تنطلق بالزخم المطلوب دون تحديث وترشيق الإدارة، ودون كفاية الموظف واعطائه الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم!".

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