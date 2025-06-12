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لبنان

عبد الله: ننتظر اعداد مشروع قانون الاصلاح الإداري

Lebanon 24
12-06-2025 | 07:10
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كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "ننتظر من الحكومة اعداد مشروع قانون الاصلاح الاداري، على نسق مشاريع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية، لأن عجلة الدولة والمؤسسات والادارات لن تنطلق بالزخم المطلوب دون تحديث وترشيق الإدارة، ودون كفاية الموظف واعطائه الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم!".
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