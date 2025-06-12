عون من دير القلعة: عشنا تجارب صعبة وواجهنا المخططات دفاعاً عن السيادة

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زار الرئيس دير القلعة في بيت مري، حيث كان في استقباله في الرهبانية الأنطونية الأب عازار، ورئيس الدير الأب المدبر بشارة إيليا، إلى جانب عدد من آباء الدير.استهل عون زيارته بوضع وردة بيضاء على النصب التذكاري للأبوين البير شرفان وسليمان أبي خليل، فيما رُفعت الصلوات لراحة نفوس من سقط على هذه الأرض. ثم انتقل إلى السنديانة القديمة في الدير، حيث ألقى الأب بشارة إيليا كلمة ترحيبية قال فيها: "باسم إخوتي الرهبان أرحب بكم من صميم القلب في دير مار يوحنا القلعة. جنرال، أنتم لستم ضيوفاً في هذا الدير، بل أنتم أبناء الدار وأصحابها. لكم في هذا المكان جذور راسخة، وذاكرة من الوفاء والبطولات، ورموز محفورة على الحجارة وفي القلوب".بدوره، ألقى كلمة قال فيها: "أنتم رفاق الأيام الصعبة، عشنا معاً تجارب لا تُنسى، وكل من موقعه جاهد الحسن. أمضيت سنوات حياتي في خدمة الوطن والدفاع عن أرضه وشعبه ووحدته. خضت التصدي والمواجهة، وعايشت تجربة الإبعاد والعودة. قاتلت في الميدان على خطوط المواجهة العسكرية، وواجهت السياسة من مختلف مواقع المسؤولية، دفاعاً عن الحرية والسيادة والاستقلال. وكنتم طوال هذه المسيرة شهوداً على قساوة التحديات وصلابة المواجهة، وشركاء في النضال والتضحيات".وفي ختام الزيارة، قدم الرئيس عون مجموعة من مؤلفاته إلى رئيس الدير الأب بشارة إيليا عربون تقدير ومحبة.