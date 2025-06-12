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لبنان

بعد انتهاء العام الدراسيّ... إليكم ما فعله تلاميذ في زحلة!

Lebanon 24
12-06-2025 | 05:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد انتهاء العام الدراسي، عمد تلاميذ في حيّ الميدان في زحلة إلى تمزيق كتبهم ودفاترهم، إحتفالاً.
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