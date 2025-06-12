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لبنان

إستهداف دراجة ناريّة واستشهاد شخص (صورة)

Lebanon 24
12-06-2025 | 08:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة في بلدة دير سريان، في جنوب لبنان.
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وبحسب المعلومات، استشهد شخصٌ في الغارة.
 
 
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