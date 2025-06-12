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لبنان

جنبلاط بحث أوضاع العاملين مع وفد من نقابة "أوجيرو"

Lebanon 24
12-06-2025 | 08:17
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، وفداً من نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" برئاسة النقيب أميلي نصار، وذلك بحضور النائب فيصل الصايغ، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، والأمين العام لجبهة التحرر العمالي الوليد شميط.
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وخُصِّص اللقاء لبحث أوضاع العاملين في الهيئة، مع التركيز على قانون 431، ولا سيما المادة 49 منه، وانعكاساتها على أوضاع الموظفين واستمرارية عملهم في الهيئة بمختلف فئاتهم الوظيفية.
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