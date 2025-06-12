جنبلاط بحث أوضاع العاملين مع وفد من نقابة "أوجيرو"

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استقبل رئيس الإشتراكي في مكتبه في ، وفداً من نقابة موظفي هيئة " " برئاسة النقيب أميلي ، وذلك بحضور النائب ، ومستشار النائب ، والأمين العام لجبهة التحرر العمالي شميط.وخُصِّص اللقاء لبحث أوضاع العاملين في الهيئة، مع التركيز على قانون 431، ولا سيما المادة 49 منه، وانعكاساتها على أوضاع الموظفين واستمرارية عملهم في الهيئة بمختلف فئاتهم الوظيفية.