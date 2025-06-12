شابة تعرّضت لحادثة مُرعبة داخل سيارة أجرة... إليكم بالتفاصيل ما كشفته

روت شابة تفاصيل عمليّة سرقة تعرّضت لها، أثناء وجودها داخل سيارة أجرة.

وأشارت الشابة في فيديو، إلى أنّها كانت تستقلّ سيارة أجرة من في ، إلى بلدة .

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ولفتت الشابة إلى أنّ فتانين وشاباً كانا داخل السيارة أيضاً، ولكن بعد حاجز العيرونيّة، ترجل الشاب وإحدى الفتيات من الأجرة، بينما بقيت فتاة واحدة في السيارة.

وبعد وقتٍ قصير، شهرت الفتاة سكيناً، وهدّدت الشابة بقتلها إنّ لم تعطها حقيبة يدها، بينما زاد سائق الأجرة من سرعته.

ولفتت الشابة إلى سرقة مجوهرات كانت في حقيبة يدها، إضافة إلى مبلغ ماليّ، وأُجبِرَت على مُغادرة السيارة بالقوّة، بعدما تمّ دفعها وسقطت أرضاً.