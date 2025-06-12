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لبنان

عون واللبنانية الأولى وصلا إلى روما.. والبابا لاوون يلتقيه غداً

Lebanon 24
12-06-2025 | 09:02
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وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة اللبنانية الأولى نعمت عون، عند الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت روما (الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت)، إلى قاعدة تشامبينو العسكرية في ضواحي العاصمة الإيطالية، في مستهل زيارة رسمية وعائلية إلى الفاتيكان.
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ومن المقرر أن يستقبل البابا لاوون الرابع عشر الرئيس عون صباح غد عند العاشرة (الحادية عشرة بتوقيت بيروت) في لقاء خاص، يعقبه انضمام السيدة الأولى وأفراد العائلة للحصول على البركة البابوية.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضاً اجتماعاً للرئيس عون مع أمين سر الدولة في الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين عقب لقائه مع البابا.

وكان في استقبال الرئيس عون في القاعدة العسكرية مدير المراسم في الفاتيكان المونسنيور فرنانديز، وسفير لبنان لدى الكرسي الرسولي غادي خوري، وسفيرة لبنان لدى إيطاليا ميرا ضاهر، إلى جانب أركان السفارتين، ووكيل عام الرهبانية المريمية المارونية لدى الكرسي الرسولي الأب جوزف زغيب، ووكيل الرهبانية اللبنانية المارونية الأب جاد القصيفي، والقيم البطريركي في المعهد الماروني في روما الأب جوزف صفير، ومدير مكتب طيران الشرق الأوسط في روما مروان عطالله.

وبعد استراحة قصيرة في صالون الشرف في القاعدة الجوية، توجه الرئيس عون والوفد المرافق إلى مقر الإقامة.
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