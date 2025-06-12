عون واللبنانية الأولى وصلا إلى روما.. والبابا لاوون يلتقيه غداً

وصل رئيس الجمهورية العماد والسيدة الأولى نعمت عون، عند الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت روما (الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت)، إلى قاعدة تشامبينو العسكرية في ضواحي العاصمة ، في مستهل زيارة رسمية وعائلية إلى الفاتيكان.

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ومن المقرر أن يستقبل البابا لاوون الرابع عشر صباح غد عند العاشرة (الحادية عشرة بتوقيت بيروت) في لقاء خاص، يعقبه انضمام السيدة الأولى وأفراد العائلة للحصول على البركة البابوية.



ويتضمن برنامج الزيارة أيضاً اجتماعاً للرئيس عون مع أمين سر الدولة في الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين عقب لقائه مع البابا.



وكان في استقبال الرئيس عون في العسكرية مدير المراسم في الفاتيكان المونسنيور فرنانديز، وسفير لدى الكرسي الرسولي غادي ، وسفيرة لبنان لدى ميرا ضاهر، إلى جانب أركان السفارتين، ووكيل عام الرهبانية المريمية لدى الكرسي الرسولي الأب زغيب، ووكيل الرهبانية اللبنانية المارونية الأب جاد القصيفي، والقيم البطريركي في المعهد في روما الأب جوزف صفير، ومدير مكتب طيران في روما مروان عطالله.



وبعد استراحة قصيرة في صالون الشرف في القاعدة الجوية، توجه الرئيس عون والوفد المرافق إلى مقر الإقامة.