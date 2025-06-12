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لبنان

الرزنامة الأكاديمية السنوية لكليات ومعاهد "اللبنانية" صدرت.. إطلعوا عليها

Lebanon 24
12-06-2025 | 09:21
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صدرت عن الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية الرزنامة الأكاديمية السنوية لكليات ومعاهد وهنا نصها.
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