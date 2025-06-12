27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"قولنا والعمل" و"المجلس الثقافي" ينعون القاضي الشيخ الشميطلي
Lebanon 24
12-06-2025
|
09:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعى رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور أحمد القطان، القاضي الشيخ أحمد مختار الشميطلي رئيس ومدير عام المحاكم الشرعية السنية في
لبنان
(سابقا).
Advertisement
وقال في بيان: "سبقنا إلى الدار الآخرة مربيا وحافظًا لكتاب الله شيخي واستاذي لمادة القرآن
الكريم
والتجويد خلال دراستي الشريعة في
بيروت
القاضي الشيخ أحمد مختار الشميطلي، عرفته شيخا ومربيا وحافظا لكتاب الله منذ أكثر من عشرين عاما، كما كان عصاميا وصاحب مواقف وطنية وإسلامية جامعة في لبنان، وقدر الله تعالى أن أكون زميلا له في التدريس في كلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية (بيروت) بعد نيلي شهادة الدكتوراة العالمية في العلوم الإسلامية من الجامعة الإسلامية في لبنان"، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وتلامذته الصبر والسلوان" .
كما نعى رئيس "المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت" الإعلامي محمد العاصي في بيان، الشيخ الشميطلي، وقدم العاصي التعازي الى مفتي الجمهورية
اللبنانية
الشيخ عبد
اللطيف
دريان ورئيس المحاكم الشرعية السنية
العليا
القاضي
الشيخ محمد
عساف وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين
الكردي
ورئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو، وجميع قضاة
الشرع
والعلماء وأئمة وخطباء مساجد الأوقاف الإسلامية ومساجد جمعية المقاصد، ومدرسي الأوقاف الإسلامية ومدرسي وخريجي الكلية الشرعية في جامعة الأزهر الشريف في بيروت، وجامعة الأزهر الشريف في
القاهرة
، ومدرسي القرآن الكريم في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، وآل الشميطلي ووعموم أهالي بيروت.
وقال العاصي: "كان الراحل قاضيا زاهدا في الحياة، معلقا قلبه بالمساجد ومجالس الذكر ودروس القرآن الكريم، حيث كانت عبارته الشهيرة التي يرددها على مسمع كل من يلتقيه: أفضل الذكر لا اله الا الله. عرف القاضي الشيخ الشميطلي بشدة تواضعه، حتى أنه حينما عين رئيسا للمحكمة الشرعية السنية العليا اعتذر عن عدم قبول مرافقة العناصر الأمنية المكلفة بتأمين الحماية الشخصية لرئيس المحكمة آنذاك. وكان يذهب من منزله الى مكتبه في المحكمة الشرعية ويتجول بين مساجد بيروت سيرا على الأقدام ومنفردا، ويتسوق شخصيا من المحال التجارية والبسطات الشعبية في منطقة
الطريق الجديدة
، وغالبا ما كان يستخدم وسائل النقل العام".
مواضيع ذات صلة
روسيا تصنف المجلس الثقافي البريطاني "منظمة غير مرغوب فيها"
Lebanon 24
روسيا تصنف المجلس الثقافي البريطاني "منظمة غير مرغوب فيها"
12/06/2025 18:00:38
12/06/2025 18:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لائحة "قولنا والعمل" احتفلت بفوزها في انتخابات بلاط - قرطبون ومستيتا
Lebanon 24
لائحة "قولنا والعمل" احتفلت بفوزها في انتخابات بلاط - قرطبون ومستيتا
12/06/2025 18:00:38
12/06/2025 18:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: رغم إغلاق فرع المجلس الثقافي البريطاني بروسيا واصل أعماله التخريبية عبر دول أخرى
Lebanon 24
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: رغم إغلاق فرع المجلس الثقافي البريطاني بروسيا واصل أعماله التخريبية عبر دول أخرى
12/06/2025 18:00:38
12/06/2025 18:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضي عبود: للإنكباب على العمل لإجراء التشكيلات والمناقلات القضائية
Lebanon 24
القاضي عبود: للإنكباب على العمل لإجراء التشكيلات والمناقلات القضائية
12/06/2025 18:00:38
12/06/2025 18:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
تعازي ووفيات
تابع
قد يعجبك أيضاً
كرامي بحثت دعم التربية مع المجلس النروجي للاجئين وشركاء تربويين
Lebanon 24
كرامي بحثت دعم التربية مع المجلس النروجي للاجئين وشركاء تربويين
10:52 | 2025-06-12
12/06/2025 10:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل تلقى اتصالا معايدة من مفتي الجمهورية
Lebanon 24
شيخ العقل تلقى اتصالا معايدة من مفتي الجمهورية
10:49 | 2025-06-12
12/06/2025 10:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوّ أطلق النار على دوريّة للجيش في رامية
Lebanon 24
العدوّ أطلق النار على دوريّة للجيش في رامية
10:44 | 2025-06-12
12/06/2025 10:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 6 أشخاص... وضبط مخدرات بحوزتهم
Lebanon 24
توقيف 6 أشخاص... وضبط مخدرات بحوزتهم
10:39 | 2025-06-12
12/06/2025 10:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ النبطية بحثت والسفير الفرنسي دعم إعادة الإعمار جنوب لبنان
Lebanon 24
محافظ النبطية بحثت والسفير الفرنسي دعم إعادة الإعمار جنوب لبنان
10:30 | 2025-06-12
12/06/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
Lebanon 24
"العريس هرب مني".. هذا ما قالته إعلامية شهيرة بعد زواجها بأيام (فيديو)
01:09 | 2025-06-12
12/06/2025 01:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها وابنتيها... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
برفقة زوجها وابنتيها... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
13:41 | 2025-06-11
11/06/2025 01:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟
15:41 | 2025-06-11
11/06/2025 03:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
02:22 | 2025-06-12
12/06/2025 02:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتدت كروب توب ضيق.. ميريام فارس تُحدث ضجة بفيديو يجمعها بابنها وإطلالة لافتة
Lebanon 24
ارتدت كروب توب ضيق.. ميريام فارس تُحدث ضجة بفيديو يجمعها بابنها وإطلالة لافتة
12:00 | 2025-06-11
11/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:52 | 2025-06-12
كرامي بحثت دعم التربية مع المجلس النروجي للاجئين وشركاء تربويين
10:49 | 2025-06-12
شيخ العقل تلقى اتصالا معايدة من مفتي الجمهورية
10:44 | 2025-06-12
العدوّ أطلق النار على دوريّة للجيش في رامية
10:39 | 2025-06-12
توقيف 6 أشخاص... وضبط مخدرات بحوزتهم
10:30 | 2025-06-12
محافظ النبطية بحثت والسفير الفرنسي دعم إعادة الإعمار جنوب لبنان
10:30 | 2025-06-12
"تحوّل عميق" في علاقة إيران وحزب الله.. موقع أميركيّ: هل تُسدل الستارة على "محور المقاومة"؟
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
12/06/2025 18:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
12/06/2025 18:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
12/06/2025 18:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24