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لبنان

بالصور: الجيش يعيد فتح طرقات أغلقها العدو في خراج بلدة شبعا

Lebanon 24
12-06-2025 | 09:33
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
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"بتاريخ 12 / 6 / 2025، ضمن إطار متابعة الوضع في الجنوب وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة عدد من السواتر الترابية وإعادة فتح طرقات في خراج بلدة شبعا - حاصبيا، كان العدو الإسرائيلي قد أغلقها في وقت سابق".
 
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