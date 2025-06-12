بالصور: الجيش يعيد فتح طرقات أغلقها العدو في خراج بلدة شبعا

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صدر عن ، البيان الآتي:"بتاريخ 12 / 6 / 2025، ضمن إطار متابعة الوضع في الجنوب وإزالة خروقات العدو ، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع الموقتة في – اليونيفيل على إزالة عدد من السواتر الترابية وإعادة فتح طرقات في خراج بلدة - ، كان العدو الإسرائيلي قد أغلقها في وقت سابق".