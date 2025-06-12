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لبنان

بعد كشفه على مبنى... هذا ما سيقوم به الجيش غداً في الضاحية

Lebanon 24
12-06-2025 | 09:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش أنهى الكشف اليوم، على أحد المباني في منطقة السانت تيريز، في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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وأشارت إلى أنّ الجيش سيُكمل يوم غدّ الكشف على المبنى المذكور.
 
 
 
 
 
 
 
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