بعد كشفه على مبنى... هذا ما سيقوم به الجيش غداً في الضاحية

أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش أنهى الكشف اليوم، على أحد المباني في منطقة السانت تيريز، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وأشارت إلى أنّ الجيش سيُكمل يوم غدّ الكشف على المبنى المذكور.