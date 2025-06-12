قوّة إسرائيليّة دخلت اليوم إلى بلدة جنوبيّة... ما الذي قامت به؟

أفادت مندوبة " "، أنّ قوّة إسرائيلية توغلت فجر اليوم، عند أطراف بلدة قبالة موقع الراهب، وقامت بنسف مزرعة دجاج.

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ولفتت إلى أنّ العدوّ عمد لاحقاً إلى التراجع، وعاد إلى الأراضي المحتلّة.