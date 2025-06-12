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لبنان

قوّة إسرائيليّة دخلت اليوم إلى بلدة جنوبيّة... ما الذي قامت به؟

Lebanon 24
12-06-2025 | 10:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّة إسرائيلية توغلت فجر اليوم، عند أطراف بلدة عيتا الشعب قبالة موقع الراهب، وقامت بنسف مزرعة دجاج.
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ولفتت إلى أنّ العدوّ عمد لاحقاً إلى التراجع، وعاد إلى الأراضي المحتلّة.
 
 
 
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