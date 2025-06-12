Advertisement

لبنان

وزارة الطاقة: نجري إعادة فحص لعينات النفط

Lebanon 24
12-06-2025 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1374099-638853464899342624.jpg
Doc-P-1374099-638853464899342624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
إستكمالاً لبياننا السابق المتعلق بما حكي عن نفط مغشوش أو مستورد من روسيا، وبنتيجة المتابعة والتحقق من ذلك بناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصّدي، نعلن الآتي:
Advertisement

1- لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن القدوم الى لبنان في السنتين الأخيرتين وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية:
* في العام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطاً روسياً من أصل 15.
* في العام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محملة نفطاً روسياً من أصل 18.
علماً أن إثارة مسألة إستيراد النفط الروسي والتهويل بها تكشف النوايا الخبيثة لمن طرح هذا الموضوع.
كما إننا ارسلنا كتاباً الى مجلس الوزراء ليفيدنا عن الدول التي يحظّر على لبنان استيراد المحروقات منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

2- إن تطبيق آليات "السقف السعري" (Price Cap) التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للنفط الروسي هو على عاتق الشركات الموردة التي هي على تعاطٍ مباشر مع الجهات الروسية وليس على عاتق وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان. 
في حين ان العلاقة التجارية والمصرفية من خلال حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان تتم عبر فتح إعتماد مستندي letter of credit لصالح شركة تسويق النفط العراقية SOMO لتغطية قيمة المحروقات ( فيول اويل ونفط خام) المحمّل من مصباتها النفطية. علماً ان الشركات الموردة ليست طرفاً في هذه الاعتمادات المستندية.

3- بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020، إن وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ملزمة بالنتائج الصادرة عن مختبرات Bureau Veritas دبي لفحوصات شحنات الفيول المستوردة الى مؤسسة كهرباء لبنان.

4- اتخذت وزارة الطاقة إجراءات فورية بحق البواخر الموجودة في المياه الاقليمية اللبنانية لجهة:
أ‌- إعادة اخذ عينات ممثلة من خزانات الناقلتين البحريتين الراسيتين في المياه الاقليمية اللبنانية Minerva Antonia المحملة بمادة الفيول اويل من نوعية B و TH HAI HA  568 المحملة مادة الغاز أويل. تم إرسال هذه العينات الى مختبرات عالمية حيث يجري فحصها وسنعلن عن النتائج فور صدورها.
ب‌- مطالبة السلطات المعنية التواصل مع المرافئ المصدرة لشهادات المنشأ ذات الصلة بالشحنات للتأكد من مطابقتها للشهادات المقدمة إلى الوزارة.

وعليه إن الوزير جو الصدي لم يكن وليس بوارد الدخول بسجالات شعبوية تظهر الإفلاس السياسي لمطلقيها وبالتأكيد لن ينحدر الى مستواهم في رمي الاتهامات جزافاً.
كما أن وزارة الطاقة والمياه ستلاحق كل من أدلى عمداً بمعلومات خاطئة لتضليل الرأي العام وعمد الى تزوير الحقائق وكبّد الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان أمام الجهات القضائية المختصة.
مواضيع ذات صلة
عن التلاعب في عينات النفط المستوردة.. هذا ما أوضحته وزارة الطاقة
lebanon 24
12/06/2025 18:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: ما يجري ضد "اليونيفيل" هو الجنون بعينه
lebanon 24
12/06/2025 18:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة السوداني: استهداف مستودعات النفط هو استهداف مباشر لمنشآت استراتيجية ويشكل تهديدا خطيرا
lebanon 24
12/06/2025 18:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة النفط الليبية: لا تأثير لما يجري في طرابلس على سير العمليات التشغيلية
lebanon 24
12/06/2025 18:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:52 | 2025-06-12
10:49 | 2025-06-12
10:44 | 2025-06-12
10:39 | 2025-06-12
10:30 | 2025-06-12
10:30 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24