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لبنان

نقابة صيادلة لبنان تتخذ صفة الادعاء الشخصي لملاحقة مروجي الأدوية المزوّرة

Lebanon 24
12-06-2025 | 10:20
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قرر مجلس نقابة صيادلة لبنان تكليف مكتب المحامية داليا خوري بتقديم شكوى لدى النيابة العامة التمييزية، واتخاذ النقابة صفة الإدعاء الشخصي ضد كل من يثبت تورطه في جرائم تهريب وتزوير الأدوية والمكمّلات الغذائية، بهدف ملاحقتهم قانونياً واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
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ويأتي هذا الإجراء تأكيداً على الدور المستمر للنقابة في حماية حقوق المرضى والصيادلة وضمان سلامة الأدوية المتداولة في السوق.
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