نقابة صيادلة لبنان تتخذ صفة الادعاء الشخصي لملاحقة مروجي الأدوية المزوّرة

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قرر مجلس نقابة صيادلة تكليف مكتب المحامية داليا بتقديم شكوى لدى ، واتخاذ النقابة صفة الإدعاء الشخصي ضد كل من يثبت تورطه في جرائم تهريب وتزوير الأدوية والمكمّلات الغذائية، بهدف ملاحقتهم قانونياً واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.ويأتي هذا الإجراء تأكيداً على الدور المستمر للنقابة في حماية حقوق المرضى والصيادلة وضمان سلامة الأدوية المتداولة في السوق.