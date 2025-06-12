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لبنان

العدوّ أطلق النار على دوريّة للجيش في رامية

Lebanon 24
12-06-2025 | 10:44
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علم "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق من أحد مواقعه، رصاص قنصٍ، على دوريّة للجيش في بلدة رامية، في جنوب لبنان.
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