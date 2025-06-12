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لبنان

شيخ العقل تلقى اتصالا معايدة من مفتي الجمهورية

Lebanon 24
12-06-2025 | 10:49
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استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة ببيروت اليوم، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، مهنئًا بعيد الأضحى، وتم خلال اللقاء بحث تداعيات الانتخابات البلدية في قرى الجبل والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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كما التقى الشيخ أبي المنى الهيئة الإدارية لرابطة "سيدة ايليج" التي شرحت دور الرابطة في إتمام المصالحات ومشاريع الحوار بين المكونات اللبنانية والجمعيات الدولية، إضافة إلى النقابي أكرم عربي ممثلاً عن "مؤسسة التراث الدرزي" التي قدّمت 25 مجموعة من إصداراتها التي توثق تاريخ الطائفة وتراثها، مع وعد بعرض فيلم سينمائي عن منطقة وادي التيم.

وشكر الشيخ أبي المنى جهود المؤسسة في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، كما استقبل زوارًا من بينهم نائب نقيب محرري الصحافة اللبنانية صلاح تقي الدين ورجل الأعمال مازن دلال.

وتلقى الشيخ اتصال تهنئة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مؤكداً التلاقي حول الأوضاع اللبنانية.
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