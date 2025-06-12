شيخ العقل تلقى اتصالا معايدة من مفتي الجمهورية

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استقبل شيخ عقل طائفة ، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، الطائفة ببيروت اليوم، أمين السر العام في ظافر ناصر، مهنئًا بعيد الأضحى، وتم خلال اللقاء بحث تداعيات في قرى الجبل والأوضاع العامة في والمنطقة.كما التقى الشيخ أبي المنى الهيئة الإدارية لرابطة "سيدة ايليج" التي شرحت دور الرابطة في إتمام المصالحات ومشاريع الحوار بين المكونات والجمعيات الدولية، إضافة إلى النقابي أكرم عربي ممثلاً عن "مؤسسة التراث الدرزي" التي قدّمت 25 مجموعة من إصداراتها التي توثق تاريخ الطائفة وتراثها، مع وعد بعرض فيلم سينمائي عن منطقة وادي التيم.وشكر الشيخ أبي المنى جهود المؤسسة في نشر الوعي الثقافي والتاريخي، كما استقبل زوارًا من بينهم نائب نقيب محرري الصحافة اللبنانية صلاح تقي الدين ورجل الأعمال مازن دلال.وتلقى الشيخ اتصال تهنئة من مفتي الجمهورية اللبنانية دريان، مؤكداً التلاقي حول الأوضاع اللبنانية.