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لبنان

كرامي بحثت دعم التربية مع المجلس النروجي للاجئين وشركاء تربويين

Lebanon 24
12-06-2025 | 10:52
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عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، سلسلة اجتماعات مع عدد من الشركاء والمؤسسات الداعمة للقطاع التربوي في لبنان.
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في البداية، اجتمعت الوزيرة مع وفد من المجلس النروجي للاجئين (NRC) برئاسة مديرة مكتب بيروت السيدة مورين فيليبون، بحضور المستشار التعليمي رائد صوالحة. وقد رحبت الوزيرة بالوفد واطلعت على عرض مفصل حول التعاون الممتد بين المجلس ووزارة التربية ومؤسسات لبنانية أخرى، وسبل ملاءمة مشاريع المجلس مع أولويات الوزارة.
 
 
وأكد الوفد استعداده لتقديم الدعم وفقًا لسلم أولويات الوزارة. من جهتها، شكرت الوزيرة المجلس على اهتمامه بمشاريع التربية وعرضت رؤيتها لمجالات التعاون الأكثر إلحاحًا لتلبية احتياجات المدارس.

كما اجتمعت الوزيرة كرامي مع وفد من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، برئاسة رئيس مجلس إدارتها الدكتور أسامة عبيدات، وبحضور رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي. وناقش الاجتماع خطة الوزارة للنهوض بالقطاع التربوي وكيفية دعم الأكاديمية لهذه الخطة، مع التنسيق مع مؤسسة مخزومي لتحقيق الأهداف المشتركة.

وعقدت الوزيرة اجتماعًا مع وفد من الجامعة اللبنانية الفرنسية (ULF)، ضم رئيس الجامعة الدكتور ميشال نجار ونائب الرئيس للشؤون المالية الدكتور هاني حيدورة، حيث أعرب الوفد عن شكره للوزيرة على اهتمام الوزارة بكافة الملفات المتعلقة بالجامعة، واستعرضوا التطورات الأكاديمية التي تمثل انطلاقة جديدة للجامعة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وفي ختام لقاءاتها، استقبلت الوزيرة النائب أديب عبد المسيح، حيث تناول اللقاء القضايا والشؤون التربوية المتعلقة بمدارس منطقة الكورة.
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