كرامي بحثت دعم التربية مع المجلس النروجي للاجئين وشركاء تربويين

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في البداية، اجتمعت مع وفد من المجلس النروجي للاجئين (NRC) برئاسة مديرة مكتب السيدة مورين فيليبون، بحضور المستشار التعليمي رائد صوالحة. وقد رحبت الوزيرة بالوفد واطلعت على عرض مفصل حول التعاون الممتد بين المجلس ووزارة التربية ومؤسسات لبنانية أخرى، وسبل ملاءمة مشاريع المجلس مع أولويات الوزارة. عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، سلسلة اجتماعات مع عدد من الشركاء والمؤسسات الداعمة للقطاع في .في البداية، اجتمعت مع وفد من المجلس النروجي للاجئين (NRC) برئاسة مديرة مكتب السيدة مورين فيليبون، بحضور المستشار التعليمي رائد صوالحة. وقد رحبت الوزيرة بالوفد واطلعت على عرض مفصل حول التعاون الممتد بين المجلس ووزارة التربية ومؤسسات لبنانية أخرى، وسبل ملاءمة مشاريع المجلس مع أولويات الوزارة.

وأكد الوفد استعداده لتقديم الدعم وفقًا لسلم أولويات الوزارة. من جهتها، شكرت الوزيرة المجلس على اهتمامه بمشاريع التربية وعرضت رؤيتها لمجالات التعاون الأكثر إلحاحًا لتلبية احتياجات المدارس.



كما اجتمعت الوزيرة كرامي مع وفد من رانيا لتدريب المعلمين، برئاسة رئيس مجلس إدارتها الدكتور أسامة عبيدات، وبحضور رئيسة مؤسسة السيدة مي مخزومي. وناقش الاجتماع خطة الوزارة للنهوض بالقطاع التربوي وكيفية دعم الأكاديمية لهذه الخطة، مع التنسيق مع مؤسسة مخزومي لتحقيق الأهداف المشتركة.



وعقدت الوزيرة اجتماعًا مع وفد من (ULF)، ضم الدكتور ميشال نجار ونائب الرئيس للشؤون المالية الدكتور هاني حيدورة، حيث أعرب الوفد عن شكره للوزيرة على اهتمام الوزارة بكافة الملفات المتعلقة بالجامعة، واستعرضوا التطورات الأكاديمية التي تمثل انطلاقة جديدة للجامعة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.



وفي ختام لقاءاتها، استقبلت الوزيرة النائب ، حيث تناول اللقاء والشؤون التربوية المتعلقة بمدارس منطقة .