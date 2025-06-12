مرقص والسيد: الإعلام والدولة إلى جانب مرضى التصلب اللويحي في لبنان

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أقامت الجمعية لمرضى التصلب اللويحي (ALISEP) عشاءها الخيري السنوي في فندق سان - ، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزهم وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، سفير باكستان سلمان أطهر، لمجلس الوزراء القاضي الدكتور محمود مكية، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، رئيس اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، مستشار رئيس الجمهورية العميد طوني منصور وغيرهم.وافتتحت المناسبة بالنشيد الوطني، تلتها كلمة نائبة رئيسة الجمعية زينة الزغبي، التي أشارت إلى عودة نشاط الجمعية بعد خمس التوقف القسري بسبب الظروف الصعبة، مستذكرة انطلاقة النشاطات من السرايا الحكومية برعاية رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، حيث أُضيئت الواجهة تضامناً مع مرضى التصلب اللويحي.بدورها، رحبت رئيسة الجمعية جين خيرالله كوسى بالحضور، مؤكدة استمرار الجمعية منذ أكثر من 12 عاماً في دعم مرضى التصلب اللويحي رغم الأزمات. ولفتت إلى معاناة المرضى من نقص الأدوية والعلاجات في السنوات الأخيرة، مشددة على الجمعية بمواصلة رسالتها الإنسانية إلى جانب المرضى وعائلاتهم.من جهتها، عبّرت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد عن سعادتها بالمشاركة، مؤكدة اهتمام الوزارة الدائم بالفئات الأكثر هشاشة ومن ضمنهم ذوو الإعاقة، مشيرة إلى وجود برنامج خاص للإعاقة يتم تطويره بشكل مستمر، ويشمل إصدار أكثر من 120 ألف بطاقة إعاقة مفعّلة وفق القانون. كما شددت على أهمية الدعم النفسي إلى جانب العلاجي والطبي في مواكبة المرضى.أما وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، فاعتبر أن حضوره ليس مجرد مشاركة بروتوكولية بل رسالة دعم صريحة لمصابي التصلب اللويحي وعائلاتهم. وأكد التزام وزارة الإعلام ومؤسساتها — من تلفزيون ، ، إذاعة لبنان ومديرية الدراسات — بدعم الجمعية ومساندة قضاياها الإنسانية والاجتماعية، مبدياً الاستعداد الكامل للتعاون في كل نشاط إعلامي هادف يصب في خدمة المرضى.