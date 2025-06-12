Advertisement

لبنان

وزير الداخلية استقبل سامي الجميل والبعريني واطلع من اتحاد النقل البري على مطالب القطاع

Lebanon 24
12-06-2025 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1374122-638853491730003631.png
Doc-P-1374122-638853491730003631.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب سامي الجميل. كما استقبل النائب وليد البعريني، وبحث مع كل منهما في الأوضاع العامة.
Advertisement

واستقبل الوزير الحجار وفدا من اتحاد النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السّير والآليات والمركبات بالتكليف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي والعقيد عبدالله الحمصي ممثلا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وخلال اللقاء، عرض الوفد مطالب القطاع، مؤكدا "حرصه على التعاون مع الجهات الرسمية من أجل تنظيم القطاع وتحسين ظروف العمل".

من جهته، شدد الوزير الحجار على أن "سلامة النقل وتنظيمه من أولويات الوزارة"، واعدا بـ"متابعة المطالب المطروحة مع الجهات المعنية، لا سيما في ما يتعلق بالعمل على تطبيق قانون السير". (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
تعليق تحرك قطاع النقل البري بعد وعود رسمية بدعم القطاع
lebanon 24
13/06/2025 04:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مدلياً بصوته من بكفيا... هذا ما قاله سامي الجميّل عن رئاسة اتحاد بلديات المتن
lebanon 24
13/06/2025 04:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ارتفاع أسعار المحروقات.. طليس: ندعو اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الى الاجتماع
lebanon 24
13/06/2025 04:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى سامي الجميّل
lebanon 24
13/06/2025 04:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:21 | 2025-06-12
17:11 | 2025-06-12
16:07 | 2025-06-12
16:00 | 2025-06-12
15:59 | 2025-06-12
15:55 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24