وزير الداخلية استقبل سامي الجميل والبعريني واطلع من اتحاد النقل البري على مطالب القطاع

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استقبل والبلديات أحمد ، في مكتبه اليوم، . كما استقبل النائب وليد البعريني، وبحث مع كل منهما في الأوضاع العامة.واستقبل الوزير الحجار وفدا من اتحاد النقل البري في برئاسة بسام طليس، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السّير والآليات والمركبات بالتكليف محافظ مدينة القاضي مروان عبود، رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي والعقيد عبدالله الحمصي ممثلا .وخلال اللقاء، عرض الوفد مطالب القطاع، مؤكدا "حرصه على التعاون مع من أجل تنظيم القطاع وتحسين ظروف العمل".، شدد الوزير الحجار على أن "سلامة النقل وتنظيمه من أولويات الوزارة"، واعدا بـ"متابعة المطالب المطروحة مع الجهات المعنية، لا سيما في ما يتعلق بالعمل على تطبيق قانون السير". (الوكالة الوطنية)