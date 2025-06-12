ميقاتي للمجلس البلدي الجديد في طرابلس: التوافق بينكم سيؤدي إلى النجاح وستحققون الكثير بعيدا عن التدخل السياسي

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عقد سلسلة لقاءات في دارته في اليوم، في اطار السعي لحل الخلافات التي عصفت بالمجلس البلدي في طرابلس عقب والاختيارية.والتقى الرئيس لهذه الغاية مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، كما عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع رئيس عبد الحميد كريمة وعضو المجلس البلدي وائل زمرلي واعضاء المجلس وعدد من الفاعليات الطرابلسية.وقد أسفرت هذه الجهود عن إعادة التواصل بين مختلف الأطراف، والوصول إلى أرضية تفاهم مشتركة تتيح استئناف العمل البلدي بشكل فعّال ومنظم.وأشاد أعضاء المجلس البلدي بعد اللقاءات بمساعي الرئيس ميقاتي، مؤكدين" أن تدخله ساهم في نزع فتيل التوتر وإعادة ترتيب الأولويات بما يخدم مصلحة المدينة وأبنائها، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنمائية التي تواجه طرابلس".وفي خلال اللقاءات شكر الرئيس ميقاتي "اعضاء المجلس البلدي على خيار التوافق والعودة عن الاستقالة وعودة الأمور إلى مجاريها.وقال: امام المجلس البلدي فرصة لجذب المشاريع للمدينة عبر المؤسسات المانحة ولتأمين مصالح الناس ورواتب الموظفين".أضاف: "علمنا ان وزارة الثقافة تبذل جهدا لتأمين منح مالية لاعادة تأهيل الابنية التراثية والأبنية المهدمة، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى بلدية ،ولا احد من أعضاء المجلس البلدي يتمنى أن تخسر طرابلس هذه الأموال ، ويجب أن نكون سوية من أجل خدمة المدينة".وتمنى" على الجميع عدم التدخل السياسي في أعمال المجلس ورفع الغطاء عن المخالفين والعمل بضمير لا سيما أن العمل الفردي ينتهي بسرعة بينما العمل الجماعي يبقى" .وشدد "على ضرورة السعي لنهضة المدينة والعمل على جذب الهبات لترميم اثار طرابلس المملوكية".وتابع:" انا سعيد بهذا الوفاق واؤكد لكم ان التوافق بينكم سيؤدي إلى النجاح وانا على يقين انكم ستحققون الكثير بعيدا عن التدخل السياسي".وإستقبل الرئيس نجيب مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام وأمين الفتوى الشيخ بلال بارودي، في حضور رئيس مجلس إدارة" دار والعلماء" الدكتور عبد الرزاق القرحاني.وقد وضع المفتي إمام الرئيس ميقاتي في أجواء الجهود التي بذلت من أجل رأب الصدع في طرابلس وأدت إلى نتيجة إيجابية تمثلت بإعادة إلتئام المجلس البلدي للانطلاق في مسيرة النهوض.وقد أثنى الرئيس ميقاتي على الجهود التي بذلها المفتي إمام، شاكرا إياه على المساعي الحميدة التي قام بها سواء بالاتصالات والاجتماعات الفردية والجماعية، مشيدا بحكمته التي تجلت في نجاحه بحل الأزمة البلدية وأعادة المياه إلى مجاريها، مؤكدا أن المفتي إمام يشكل صمام لطرابلس والشمال.تصريحوفي أعقاب اللقاء تحدث المفتي امام فقال: لقاؤنا مع الرئيس ميقاتي لقاء اعتيادي ونزوره باستمرار ونتشاور معه في شؤون الأوقاف ودار الفتوى وشؤون طرابلس بشكل عام. المستجد اليوم هو الاستحقاق البلدي الذي وفقنا الله عز وجل ويسر الأمر وتم راب الصدع والتآم الشمل والفرحة اليوم في مدينة طرابلس بلم الشمل وقد أصبح لدينا مجلس بلدي واحد على قلب واحد ورؤية واحدة و نسيج واحد أن شاء الله.اضاف :من المواضيع التي بحثناها مع الرئيس دعم هذه الانطلاقة البلدية وتشجيعها لكي تكون على مستوى التطلعات والامال .وتوجه المفتي إلى المجلس البلدي بالقول: كونوا فريقا واحدا ومجلسا واحدا فقد أصبحتم الان زملاء في مجلس واحد ولم تعودوا لائحتين انتخابيتين".