فرعية التربية عدلت مواد في اقتراح قانون تنظيم الموازنة المدرسية

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عقدت المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة ، وحضور النواب: ادغار طرابلسيإرساء، ، وسليم .كما حضر ممثل وزارة التربية القاضي والمحامي .وتابعت اللجنة درس اقتراح القانون الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، فعدلت بعض مواده، على أن تستكمل درسه في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل. (الوكالة الوطنية)