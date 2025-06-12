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لبنان

حريق يهدد الأهالي في درب السيم والدفاع المدني يواجه النيران

Lebanon 24
12-06-2025 | 11:30
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شب حريق في درب السيم على مسافة قريبة من المنازل، ويعمل عناصر  الدفاع المدني على اخماده. (الوكالة الوطنية)
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