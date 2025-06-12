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لبنان

دوي انفجار سُمع... ماذا فعل الجيش الإسرائيلي في عيتا الشعب؟

Lebanon 24
12-06-2025 | 11:31
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سُمع بعد ظهر اليوم دوي انفجار عند أطراف بلدة عيتا الشعب، وبعد التدقيق والمتابعة تبيّن أن الجيش الإسرائيلي قد نسف مزرعة دجاج، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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