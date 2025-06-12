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لبنان

اللواء عبد الله استقبل الرئيس سليمان وقائد الجيش والفرزلي مهنئين بعيد قوى الامن

Lebanon 24
12-06-2025 | 11:39
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله قبل ظهر اليوم،  في مكتبه بثكنة المقر العام، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مهنئا بالعيد الـ 164 لقوى الأمن الداخلي، كما جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد، وشددا على "أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية".
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كذلك استقبل اللواء عبد الله الرئيس العماد ميشال سليمان والنائب السابق لرئيس مجلس النوّاب إيلي الفرزلي مهنئين بالعيد.

كما جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد. 
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