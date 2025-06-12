اللواء عبد الله استقبل الرئيس سليمان وقائد الجيش والفرزلي مهنئين بعيد قوى الامن

Advertisement

استقبل لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله قبل ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، العماد ، مهنئا بالعيد الـ 164 لقوى الأمن الداخلي، كما جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد، وشددا على "أهمية التعاون والتنسيق بين جميع ".كذلك استقبل اللواء والنائب السابق لرئيس مجلس النوّاب مهنئين بالعيد.كما جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد.