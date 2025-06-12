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لبنان

قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل زار محافظ النبطية

Lebanon 24
12-06-2025 | 11:49
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زار قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال ريكاردو إستيبان كابريجوس محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، في حضور رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في النبطية العميد علي اسماعيل ومدير أمن الدولة في النبطية العقيد حسني طباجة.
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وناقش الطرفان مواضيع عدة منها الانتخابات البلدية الأخيرة، التي وصفتها محافظ النبطية بـ"الديمقراطية، والعمل المشترك بين اليونيفيل والجيش اللبناني، الذي لا يعزز الأمن فحسب، بل يمثل أيضا خطوة ثابتة نحو السلام الدائم في جنوب لبنان".

بدوره، أكد كابريجوس "مساهمة إسبانيا الكبيرة في تمويل مشاريع التعاون المختلفة، كتعبير ملموس عن التزامها المستمر بتنمية المنطقة واستقرارها".

واشار بيان لليونيفيل الى أن "هذا الاجتماع يعزز دورها كلاعب أساسي في إدارة الأزمات والتنمية المحلية وتعزيز السلام في إحدى أكثر مناطق لبنان حساسية". (الوكالة الوطنية)
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