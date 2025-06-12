قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل زار محافظ النبطية

Advertisement

زار قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل الجنرال ريكاردو إستيبان كابريجوس محافظ الدكتورة هويدا ، في حضور رئيس فرع مخابرات في النبطية العميد علي اسماعيل ومدير في النبطية العقيد حسني طباجة.وناقش الطرفان مواضيع عدة منها الأخيرة، التي وصفتها محافظ النبطية بـ" ، والعمل المشترك بين اليونيفيل والجيش اللبناني، الذي لا يعزز الأمن فحسب، بل يمثل أيضا خطوة ثابتة نحو السلام الدائم في ".بدوره، أكد كابريجوس "مساهمة الكبيرة في تمويل مشاريع التعاون المختلفة، كتعبير ملموس عن التزامها المستمر بتنمية المنطقة واستقرارها".واشار بيان لليونيفيل الى أن "هذا الاجتماع يعزز دورها كلاعب أساسي في والتنمية المحلية وتعزيز السلام في إحدى أكثر مناطق حساسية". (الوكالة الوطنية)