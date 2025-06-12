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لبنان

لقاء بين لحود وقائد الجيش بحث في سبل تعزيز التعاون

Lebanon 24
12-06-2025 | 12:12
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زار المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، في إطار تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية وفي سياق التعاون البناء بين المؤسستين من أجل خدمة المصلحة العامة، وتأكيدا على أهمية الشراكة بين المؤسسات الأمنية والرسمية، في دعم جهود التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية.
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وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة وقيادة الجيش في مختلف المجالات ذات الصلة.

وثمن لحود "الدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة الجيش إلى وزارة الزراعة، خصوصا في ما يتعلق بمساندة الفرق الفنية التابعة للوزارة في تنفيذ الحملات الميدانية الهادفة إلى تعزيز سلامة الغذاء ومكافحة الآفات الزراعية، وذلك على امتداد الأراضي اللبنانية".

وأكد لحود "الدور المحوري الذي تقوم به الطوافات العسكرية في تنفيذ رش المبيدات على المساحات الزراعية والأحراج، مما يشكل عنصرا أساسيا في حماية الثروة الزراعية والبيئية في لبنان". (الوكالة الوطنية)
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