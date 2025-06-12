لقاء بين لحود وقائد الجيش بحث في سبل تعزيز التعاون

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زار لوزارة الزراعة ، العماد في مكتبه في اليرزة، في إطار تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية وفي سياق التعاون البناء بين المؤسستين من أجل خدمة المصلحة العامة، وتأكيدا على أهمية الشراكة بين المؤسسات الأمنية والرسمية، في دعم جهود التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية.وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين وقيادة الجيش في مختلف المجالات ذات الصلة.وثمن "الدعم المتواصل الذي تقدمه إلى وزارة الزراعة، خصوصا في ما يتعلق بمساندة الفرق الفنية التابعة للوزارة في تنفيذ الحملات الميدانية الهادفة إلى تعزيز سلامة الغذاء ومكافحة الآفات الزراعية، وذلك على امتداد الأراضي ".وأكد لحود "الدور المحوري الذي تقوم به الطوافات العسكرية في تنفيذ رش المبيدات على المساحات الزراعية والأحراج، مما يشكل عنصرا أساسيا في حماية الزراعية والبيئية في ". (الوكالة الوطنية)