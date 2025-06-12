Advertisement

لبنان

إلى سالكي طريق المطار... إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
12-06-2025 | 12:36
A-
A+
Doc-P-1374168-638853540292394119.jpg
Doc-P-1374168-638853540292394119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الإنارة داخل نفق المطار المسلك الغربي (النفق المتّجه من بيروت نحو خلدة)، وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد 13، 14، و15-6-2025، يومياً اعتبارًا من الساعة 22،00 ليلاً لغاية السّاعة السادسة من فجر اليوم التّالي، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:
Advertisement

– تحويل السّير القادم من أوتوستراد المطار باتجاه خلدة نحو الأوزاعي.

– تحويل السّير القادم من المطار باتجاه خلدة إلى طريق المطار القديم.

– تحويل السّير القادم من المريجة نحو نفق المطار المسلك الغربي إلى طريق المطار القديم.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
 
مواضيع ذات صلة
إلى سالكي أوتوستراد حالات وعمشيت غدًا.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
13/06/2025 04:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لكافة مستخدمي "واتسآب".. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
13/06/2025 04:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... إليكم ما يشهده طريق المطار
lebanon 24
13/06/2025 04:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
مساءً... هذا ما يجري على طريق المطار (صورة)
lebanon 24
13/06/2025 04:23:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:21 | 2025-06-12
17:11 | 2025-06-12
16:07 | 2025-06-12
16:00 | 2025-06-12
15:59 | 2025-06-12
15:55 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24