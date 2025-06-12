إلى سالكي طريق المطار... إليكم هذا الخبر

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الإنارة داخل نفق المسلك (النفق المتّجه من نحو خلدة)، وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد 13، 14، و15-6-2025، يومياً اعتبارًا من الساعة 22،00 ليلاً لغاية السّاعة السادسة من فجر اليوم التّالي، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:– تحويل السّير القادم من أوتوستراد المطار باتجاه نحو .– تحويل السّير القادم من المطار باتجاه خلدة إلى .– تحويل السّير القادم من نحو نفق المطار المسلك الغربي إلى القديم.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.