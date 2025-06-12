سلامة عرض وسفيرة النمسا تعزيزالتعاون في القطاعات الثقافية

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استقبل الدكتور في مكتبه في - ، سفيرة في فرانسيسكا هونزوويتز فريسننغ، حيث تم البحث في توطيد وتعميق التعاون في عدد من القطاعات الثقافية"، وفق ما اوضحت السفيرة فريسننغ إثر اللقاء.وأضافت: "في الواقع نحن نتطلع الى تعزيز العلاقات الثنائية والثقافية منها، خاصة ان كلا من بلدينا غني جدا بكل ما يخص الشأن الثقافي، ونأمل اعادة احياء تبادل الخبرات في مجال الموسيقى بين والكونسرفتوار والجامعة الموسيقية النمساوية".