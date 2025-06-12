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لبنان

في طرابلس.. الجيش ينفذ سلسلة مداهمات ويوقف مطلوبين (صور)

Lebanon 24
12-06-2025 | 12:56
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نفّذت قوة من الجيش والمخابرات، مساء اليوم سلسلة مداهمات في منطقتَي الزاهرية – شارع لطيفة وأبي سمراء – شارع الحاووظ في مدينة طرابلس، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وأسفرت العمليات عن توقيف عدد من المشاركين في الإشكال المسلح الذي شهدته منطقة حارة البرّانية – جسر أبو علي يوم أمس والذي أدّى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.

وأفادت مصادر مطلعة بأنه جرى خلال المداهمات مصادرة عدد من المضبوطات.

وقد أُحيل جميع الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. 



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