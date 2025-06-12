في طرابلس.. الجيش ينفذ سلسلة مداهمات ويوقف مطلوبين (صور)

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وأسفرت العمليات عن توقيف عدد من المشاركين في الإشكال المسلح الذي شهدته منطقة حارة البرّانية – جسر يوم أمس والذي أدّى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.وأفادت مصادر مطلعة بأنه جرى خلال المداهمات مصادرة عدد من المضبوطات.وقد أُحيل جميع الموقوفين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.