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لبنان
عن حصرية السلاح وإعادة الإعمار... هذا ما كشفه لودريان!
Lebanon 24
12-06-2025
|
14:22
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أكد الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، مساء اليوم، أنّه "يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار بكل أبعاده وتفعيل آلية المراقبة القائمة للوقاية من التهديدات والتعامل مع أي خطر دون تصعيد".
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واعتبر لودريان في حديثه للـ "LBCI"، أنّ "أكثر ما يلفت إنتباهي أنه من الآن فصاعدًا هناك دولة لبنانية وهي تعمل لكن ليس بكامل طاقتها بعد واستعدنا شكلًا من أشكال الإستقرار الأساسي بعد سنوات عديدة من الجمود وعدم الكفاءة وهذه قوة كبيرة".
أضاف: "أرى حكومة متماسكة ومتجانسة ومتحدة ولم أر ذلك منذ فترة طويلة في
لبنان
فهناك شخصيات رفيعة المستوى وتتمتع بكفاءة فنية عالية وعازمة على أن تكون على قدر الثقة التي منحها إياها الشعب اللبناني وهو أمر ضروري للغاية اليوم".
وأشار لودريان إلى أنّه "نحن اليوم على طريق التعافي لذلك من المهم أن يستمر بناء الثقة وأن تواصل السلطات الحكومية جهودها من أجل الإصلاح الجوهري لأن على لبنان أن يدرك أنه إذا لم يتم إصلاحه فستكون خطوة إلى الوراء".
وأكد أن "القلق الدولي هو الحرب في لبنان وطريقة الإستجابة هي التحرك بسرعة لأن ما حدث في
سوريا
يمكن أن يكون أيضًا فرصة للبنان"، مشيراً إلى أنّ "لدى لبنان اليوم فرصة ليؤكد مكانته كبلدٍ يجدد نفسه في
الشرق الأوسط
وهذا ما يسعى إليه مؤتمر
باريس
عبر دعم إعادة الهيكلة شرط أن تبدأ بمبادرة وتضامن
القادة
اللبنانيين".
تابع لودريان: "استمعت باهتمام إلى خطاب
الرئيس عون
في 9 كانون الثاني وتأثرت بإصراره
على استعادة
السيادة الكاملة للبنان وحصر السلاح بيد الدولة هذان الالتزامان أُكّدا في البيان الوزاري لرئيس الحكومة والتحدي اليوم هو تطبيقهما وفرنسا تدعم هذا التوجه بشكل كامل".
وأوضح: "لا أرى كيف يمكننا الشروع في إعادة إعمار الجنوب إذا لا أمن في الجنوب وما لم يُحصر السلاح بيد الدولة ووحدها القوات المسلحة
اللبنانية
يجب أن تتولى هذه المهمة لضمان الأمن وتمكين إعادة الإعمار".
أكمل لودربان : "ما لاحظته منذ وصولي إلى
بيروت
هو أن جميع من التقيت بهم يدعمون تجديد ولاية اليونيفيل"، موكداً ان
"لاحظت الاهتمام الذي أبدته
السعودية
بتنمية لبنان في الوقت الذي كان الأمر يتعلق بالخروج من الأزمة المؤسساتيّة التي كانت من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع برمته في الشرق الأوسط".
أردف: "يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار بكل أبعاده وتفعيل آلية المراقبة القائمة للوقاية من التهديدات والتعامل مع أي خطر دون تصعيد وهذه الآلية تُطبّق بانتظام رغم وقوع أخطاء جسيمة أحيانًا".
ودان لودريان "تسليح
حزب الله
"، متابعلً "لكننا نعترف بوجوده كمجموعة".
واعتبر لودربان أن "احتكار السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة وتنفيذ هذا المبدأ يقع على عاتق سلطات الدولة وأنا أؤيد نهج الرئيس عون بشكل كامل فهو يجمع بين الحزم والحذر وهذا ما يُفترض أن يميز دور رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أن "اللجنة المسؤولة عن تطبيق وقف إطلاق النار "على نفس الموجة" في جوهر
القضايا
الأمنية".
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