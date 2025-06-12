عن حصرية السلاح وإعادة الإعمار... هذا ما كشفه لودريان!

أكد الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، مساء اليوم، أنّه "يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار بكل أبعاده وتفعيل آلية المراقبة القائمة للوقاية من التهديدات والتعامل مع أي خطر دون تصعيد".



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واعتبر لودريان في حديثه للـ "LBCI"، أنّ "أكثر ما يلفت إنتباهي أنه من الآن فصاعدًا هناك دولة لبنانية وهي تعمل لكن ليس بكامل طاقتها بعد واستعدنا شكلًا من أشكال الإستقرار الأساسي بعد سنوات عديدة من الجمود وعدم الكفاءة وهذه قوة كبيرة".



أضاف: "أرى حكومة متماسكة ومتجانسة ومتحدة ولم أر ذلك منذ فترة طويلة في فهناك شخصيات رفيعة المستوى وتتمتع بكفاءة فنية عالية وعازمة على أن تكون على قدر الثقة التي منحها إياها الشعب اللبناني وهو أمر ضروري للغاية اليوم".



وأشار لودريان إلى أنّه "نحن اليوم على طريق التعافي لذلك من المهم أن يستمر بناء الثقة وأن تواصل السلطات الحكومية جهودها من أجل الإصلاح الجوهري لأن على لبنان أن يدرك أنه إذا لم يتم إصلاحه فستكون خطوة إلى الوراء".





وأكد أن "القلق الدولي هو الحرب في لبنان وطريقة الإستجابة هي التحرك بسرعة لأن ما حدث في يمكن أن يكون أيضًا فرصة للبنان"، مشيراً إلى أنّ "لدى لبنان اليوم فرصة ليؤكد مكانته كبلدٍ يجدد نفسه في وهذا ما يسعى إليه مؤتمر عبر دعم إعادة الهيكلة شرط أن تبدأ بمبادرة وتضامن اللبنانيين".





تابع لودريان: "استمعت باهتمام إلى خطاب في 9 كانون الثاني وتأثرت بإصراره السيادة الكاملة للبنان وحصر السلاح بيد الدولة هذان الالتزامان أُكّدا في البيان الوزاري لرئيس الحكومة والتحدي اليوم هو تطبيقهما وفرنسا تدعم هذا التوجه بشكل كامل".