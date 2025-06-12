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لبنان

لجنة الشؤون الخارجية تجول في المنطقة الحدودية غدا

Lebanon 24
12-06-2025 | 14:56
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تجول لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة النائب فادي علامة في المنطقة الحدودية في الجنوب يوم غد الجمعة.
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كما تزور اللجنة ثكنة الجيش في مرجعيون ومقر اليونيفيل في ابل السقي.

وتنطلق اللجنة في جولتها من امام مجلس النواب عند الساعة الثامنة والنصف صباحا. (الوكالة الوطنية)
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