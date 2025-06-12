لجنة الشؤون الخارجية تجول في المنطقة الحدودية غدا

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تجول والمغتربين برئاسة النائب في المنطقة الحدودية في الجنوب يوم غد الجمعة.كما تزور اللجنة في ومقر اليونيفيل في .وتنطلق اللجنة في جولتها من امام مجلس النواب عند الساعة الثامنة والنصف صباحا. (الوكالة الوطنية)