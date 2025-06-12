أسعار الشاليهات في لبنان… ما يجب أن تعرفوه قبل الحجز

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مع بداية فصل الصيف، يشهد قطاع الشاليهات في انتعاشاً ملحوظاً، خصوصاً في المناطق الساحلية. ويؤكد أصحاب الشاليهات أن الطلب هذا العام بدأ باكراً، وسط حجوزات شبه مكتملة لعطلات نهاية الأسبوع والمناسبات.يقول أحد أصحاب الشاليهات في منطقة : “الطلب كبير جداً هذه السنة، والناس تقوم بالحجز قبل شهر او شهرين شهرين، خصوصاً الشاليهات القريبة من البحر أو التي فيها مسبح خاص”.ويضيف: “الأسعار تبدأ من 120 دولار لليلة وتصل الى 500 دولار حسب حجم الشاليه والخدمات المتوفرة فيه”.ويُلاحظ أن الأسعار تختلف بين وسط الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع، حيث تكون الأخيرة الأغلى بسبب الضغط الكبير. ويضيف صاحب الشاليه: “إذا كان الحجز خلال الأسبوع، فينا نضع أسعارا خاصة أو حسومات، خاصة إذا كانت الإقامة لأكثر من ليلة”.ويبدو أن لجوء اللبنانيين إلى الشاليهات يعود لرغبتهم في الابتعاد عن ضغوط المدينة والتمتع بالخصوصية والأجواء البحرية، خاصة في ظل محدودية خيارات السفر إلى الخارج. ومع تزايد الحرارة واقتراب ذروة الصيف، يُتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع.