Advertisement

لبنان

أسعار الشاليهات في لبنان… ما يجب أن تعرفوه قبل الحجز

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-06-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1374222-638853624922600976.jpg
Doc-P-1374222-638853624922600976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع بداية فصل الصيف، يشهد قطاع الشاليهات في لبنان انتعاشاً ملحوظاً، خصوصاً في المناطق الساحلية. ويؤكد أصحاب الشاليهات أن الطلب هذا العام بدأ باكراً، وسط حجوزات شبه مكتملة لعطلات نهاية الأسبوع والمناسبات.
Advertisement
يقول أحد أصحاب الشاليهات في منطقة الدامور: “الطلب كبير جداً هذه السنة، والناس تقوم بالحجز قبل شهر او شهرين شهرين، خصوصاً الشاليهات القريبة من البحر أو التي  فيها مسبح خاص”.
 ويضيف: “الأسعار تبدأ من 120 دولار لليلة وتصل الى  500 دولار  حسب حجم الشاليه والخدمات المتوفرة فيه”.
ويُلاحظ أن الأسعار تختلف بين وسط الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع، حيث تكون الأخيرة الأغلى بسبب الضغط الكبير. ويضيف صاحب الشاليه: “إذا كان الحجز خلال الأسبوع، فينا نضع أسعارا خاصة أو حسومات، خاصة إذا كانت الإقامة لأكثر من ليلة”.
ويبدو أن لجوء اللبنانيين إلى الشاليهات يعود لرغبتهم في الابتعاد عن ضغوط المدينة والتمتع بالخصوصية والأجواء البحرية، خاصة في ظل محدودية خيارات السفر إلى الخارج. ومع تزايد الحرارة واقتراب ذروة الصيف، يُتوقع أن يستمر الطلب في الارتفاع.
مواضيع ذات صلة
الشهادة تحت الحجز.. هل يصبح التعليم في لبنان حكراً على القادرين؟
lebanon 24
13/06/2025 04:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: لا أعرف ما إذا كان يجب أن ألتزم بالدستور
lebanon 24
13/06/2025 04:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: يجب أن نخفّض أسعار الفائدة
lebanon 24
13/06/2025 04:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار الذهب تتراجع قبل صدور بيانات اقتصادية
lebanon 24
13/06/2025 04:25:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:21 | 2025-06-12
17:11 | 2025-06-12
16:07 | 2025-06-12
16:00 | 2025-06-12
15:59 | 2025-06-12
15:55 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24