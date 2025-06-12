نصار: نأمل ان يصدر قانون استقلالية القضاء بأسرع وقت

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أعرب وزير العدل عن تقديره "لكلّ العمل والجهد الذي بذلتهما والعدل على قانون استقلالية "، مؤكداً أنّ الوزارة "قامت بواجبها" في هذا الإطار.كما أعرب في حديث عبر الـMTV عن أمله في أن "يصدر القانون ".