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لبنان

نصار: نأمل ان يصدر قانون استقلالية القضاء بأسرع وقت

Lebanon 24
12-06-2025 | 15:55
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أعرب وزير العدل عادل نصار عن تقديره "لكلّ العمل والجهد الذي بذلتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء"، مؤكداً أنّ الوزارة "قامت بواجبها" في هذا الإطار.
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كما أعرب نصار في حديث عبر الـMTV عن أمله في أن "يصدر القانون في أسرع وقت ممكن".

 
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وزير العدل عادل نصار لـmtv: أقدّر كلّ العمل والجهد الذي وضعتهما لجنة الإدارة والعدل على قانون استقلالية القضاء ونعتبر أنّنا قمنا بواجبنا ونتمنّى أن يصدر القانون في أسرع وقت ممكن
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