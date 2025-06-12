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لبنان

على أثر إشكال في طرابلس.. الجيش: توقيف أشخاص وضبط أسلحة وذخائر حربية

Lebanon 24
12-06-2025 | 15:59
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أعلنت قيادة الجيش انه وعلى أثر إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 11 / 6 / 2025 في منطقة الحارة البرانية – طرابلس، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المتورطين في الإشكال في منطقة الزاهرية – طرابلس، وأوقفت 5 أشخاص، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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