عن التغييرات في مطار بيروت... ماذا كشف وزير الأشغال والنقل؟

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تابع رسامني في كلامه عبر الـ " "، أنّه "ندرك جيّداً ما قد يفعله بمطار بخصوص هبوط الطائرة وتواصلتُ مع رئيسي الجمهورية والحكومة ومع واتُخذ القرار بعدم هبوطها نظراً لجدية التهديد الإسرائيلي".وأوضح رسامني أنّ "التغييرات الأولى التي قمتُ بها في تتعلّق بالأمن وهناك تنسيق كامل مع والتغييرات في الإدارة هي لنكون مستعدّين للموسم السياحي".اضاف: "الأعمال التي تنفّذها اليوم وزارة الأشغال هي نتيجة وجود ميزانية فيها".كما أشار رسامني إلى أنّ "لا سلطة لي على الجمارك وأسعى لإحضار "سكانرز" لضبط التهريب وقدّمنا الطرح مع وزير المال إلى ليأخذ هو القرار".واعتبر انّه "علينا واجب أن نطبّق الخطة الأمنيّة التي وُضعت لضمان عودة الخليجيين إلى ونعمل على حلّ ملف تاكسي المطار".