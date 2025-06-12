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لبنان
عن التغييرات في مطار بيروت... ماذا كشف وزير الأشغال والنقل؟
Lebanon 24
12-06-2025
|
16:00
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كشف وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مساء اليوم، أنّ دخوله على الحكومة تحدٍّ كبير، معتبراً انّ "اليوم هناك فرصة للتغيير ويمكن صناعة الفرق واقتنعت بذلك بعد الدخول إلى الوزارة".
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تابع رسامني في كلامه عبر الـ "
mtv
"، أنّه "ندرك جيّداً ما قد يفعله
الإسرائيلي
بمطار
بيروت
بخصوص هبوط الطائرة
الإيرانية
وتواصلتُ مع رئيسي الجمهورية والحكومة ومع
وليد جنبلاط
واتُخذ القرار بعدم هبوطها نظراً لجدية التهديد الإسرائيلي".
وأوضح رسامني أنّ "التغييرات الأولى التي قمتُ بها في
المطار
تتعلّق بالأمن وهناك تنسيق كامل مع
الأجهزة الأمنية
والتغييرات في الإدارة هي لنكون مستعدّين للموسم السياحي".
اضاف: "الأعمال التي تنفّذها اليوم وزارة الأشغال هي نتيجة وجود ميزانية فيها".
كما أشار رسامني إلى أنّ "لا سلطة لي على الجمارك وأسعى لإحضار "سكانرز" لضبط التهريب وقدّمنا الطرح مع وزير المال إلى
مجلس الوزراء
ليأخذ هو القرار".
واعتبر انّه "علينا واجب أن نطبّق الخطة الأمنيّة التي وُضعت لضمان عودة الخليجيين إلى
لبنان
ونعمل على حلّ ملف تاكسي المطار".
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