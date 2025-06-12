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إجراءات

Lebanon 24
12-06-2025 | 17:11
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اتخذت اجراءات عبر اتصالات مباشرة للحؤول دون تقريش الزيادة على المحروقات، على السلع الغذائية، لا سيما الخبز ومشتقاته، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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