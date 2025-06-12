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لبنان

كفّ يد

Lebanon 24
12-06-2025 | 17:21
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تتحدّث مصادر متقاطعة أن شخصية لبنانية مقرَّبة عائلياً من البيت الأبيض، كفَّت يدها عن العمل في ما خصَّ الوضع في لبنان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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