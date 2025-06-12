التشكيلات الدبلوماسية أمام مجلس الوزراء الإثنين وعون يلتقي البابا اليوم

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ونقلت «اللواء» من مصادر رسمية ان التعيينات الدبلوماسية باتت ناضجة، وعرف منها المرجّحون للعواصم المهمة: تعيين احمد عرفة مندوبا للبنان في منظمة الامم المتحدة بدلا من السفير هادي هاشم الذي قد ينقل سفيرا الى ابوظبي بالامارات العربية المتحدة ما لم يتم اختيار غيره، وتعيين ندى حمادة من خارج الملاك سفيرة في ، وتعيين ربيع الشاعر سفيراً في ، وفرح سفيرة في لندن.وكتبت" نداء الوطن":في انتظار انفراجة في ملف التعيينات القضائية العالقة، والتي لا تزال بحاجة إلى المزيد من الوقت والمشاورات بين الأطراف المعنية، تتجه الأنظار إلى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، حيث أكدت مصادر مطلعة أنّ الأسماء حسمت بالنسبة إلى ملف التشكيلات الدبلوماسية المطروح على جدول الأعمال، ولا يرجح أن تكون هناك عراقيل، خصوصاً بالنسبة إلى الأسماء المقترحة لتولي مناصب في العواصم الكبرى.دعوة رسمية إلى البابا لزيارةويواصل رئيس الجمهورية جوزاف عون زياراته إلى الخارج، وقد وصل أمس إلى الفاتيكان على أن يلتقي البابا لاوون الرابع عشر اليوم، بالإضافة إلى محادثات يجريها مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين. وتشير المصادر إلى أن سيوجه للبابا دعوة رسمية لزيارة لبنان حين تسمح له الظروف بذلك لما تحمله هذه الزيارة من رسائل دعم للاستقرار اللبناني الداخلي وتعزيز الحضور المسيحي فيه.وقبيل مغادرته بيروت كان الرئيس عون قد استقبل النائب ملحم الرياشي موفداً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وعرض معه شؤوناً داخلية والوضع في المنطقة.مصادر سياسة متابعة، وصفت ل" نداء الوطن" الزيارة بالممتازة وأكدت التلاؤم بين مواقف الرئيس عون و-«القوات اللبنانية» في مختلف الملفات العالقة. وأكدت المصادر احترام «القوات» لأسلوب رئيس الجمهورية في معالجة الملفات وتدوير الزوايا.وحسب معلومات «اللواء» من مصادر «القوات»: فان الزيارة هي في سياق التواصل الدائم بين عون وجعجع والذي تتخالله اتصالات هاتفية، لعرض مختلف المستجدات المحلية وفي كل المواضيع الطارئة لا سيما عندما تكون هناك بعض الامور بحاجة الى مناقشة اعمق وتفصيلية مباشرة. وقالت المصادر: التنسيق مفتوح والعلاقة مستمرة لتبادل الافكار والآراء لا سيما حول عمل مجلس الوزراء، ووزراء القوات يتابعون مع الرئيس ايضا كل المطروحة.قضائياً، يمضي المحقّق العدلي طارق البيطار، في استجواباته في قضية انفجار مرفأ بيروت، وتلفت مصادر لـ «نداء الوطن» "إلى أن النائب غازي زعيتر، سيستعيض عن حضور جلسة التحقيق المقررة اليوم أمام البيطار بتقديم وكيله القانوني مذكرة وجاهية يكرر فيها الملاحظات ذاتها بحجة أن النص الدستوري لا يجيز أثناء دورة انعقاد مجلس النواب اتخاذ إجراءات جزائية بحق أي عضو من أعضائه أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن من المجلس".